Disneyland Paris: annunciate le novità del parco divertimento

Roma, 13 ago. (askanews) - La data di apertura della nuova Land dedicata a Frozen nel 2026, la costruzione di una nuova area ispirata a Il Re Leone e un nuovo spettacolo notturno in arrivo a Gennaio 2025. Sono queste le novità in arrivo nei due Parchi Disneynald Paris annunciate in occasione della convention D23: The Ultimate Disney Fan Event, che si è svolta in California.

La novità più attesa è la realizzazione di una nuova Land ispirata a Il Re Leone, che verrà costruita dopo l'apertura prevista nel 2026 di World of Frozen a Disney Adventure World. Sono stati svelati inoltre una serie di altri progetti in fase di realizzazione nell'ambito della trasformazione senza precedenti della principale destinazione turistica europea.

A partire da gennaio 2025, gli ospiti potranno assistere ad un nuovo spettacolo notturno che tutte le sere illuminerà il Castello della Bella Addormentata mentre nei prossimi anni, arriverà un innovativo spettacolo serale che si svolgerà ad Adventure Bay, il lago centrale del Parco Disney Adventure World.