Difesa francese effettua primo lancio missile ASTER 30 B1

Roma, 9 ott. (askanews) - La Direzione Generale degli Armamenti francese (DGA) ha effettuato il primo tiro di prova del sistema di difesa terra-aria di nuova generazione presso il sito di Biscarrosse (Landes), alla presenza di Sébastien Lecornu, Ministro francese delle Forze Armate. Si è trattato del primo lancio di sviluppo del missile ASTER 30 B1 New Technology, che equipaggerà il futuro sistema di difesa terra-aria franco-italiano SAMP/T NG e le piattaforme navali delle due nazioni equipaggiate da sistema di difesa aerea. Per simulare una complessa situazione terra-aria, sono stati schierati due bersagli aerei, di cui uno rappresentativo di una situazione terra-aria complessa, con un bersaglio rappresentativo di un caccia nemico e uno rappresentativo di un di un aereo amico da difendere. La DGA Essais de Missiles era responsabile della gestione complessiva dell'operazione, del dispiegamento dei bersagli e della sicurezza di beni e personale. Il sistema terra-aria a medio raggio di nuova generazione (SAMP/T NG) è un programma italo-francese sviluppato da EUROSAM (un consorzio di aziende composto da MBDA France, MBDA Italia e Thales).

A margine del Transregional seapower symposium in corso all'Arsenale di Venezia e commentando la nota del Ministero della Difesa francese che ha annunciato il successo del primo test del nuovo Aster B1 NT, Giovanni Soccodato, Executive Group Director Sales and Business Development di MBDA e Managing Director di MBDA Italia, ha sottolineato: "In MBDA siamo particolarmente orgogliosi del successo di questo primo lancio dell'ASTER B1 NT, avvenuto a Biscarrosse. L'ASTER B1 NT rappresenta la versione di nuova generazione dell'ASTER, missile europeo simbolo della cooperazione italo-francese, che sarà in grado di contrastare minacce balistiche sempre più avanzate. Il test riveste particolare importanza, specialmente in questo momento storico in cui la difesa aerea è diventata una capacità prioritaria anche in Europa. Questo successo consentirà in breve tempo di mettere a disposizione delle nostre Forze Armate terrestri e navali prestazioni operative evolute, poiché il missile sarà integrato anche nel nuovo sistema SAMP/T NG, fulcro della difesa aerea europea a base terrestre, in grado di contrastare l'intero spettro delle minacce aeree".