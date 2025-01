Dieta mediterranea, Perini: alimentazione e sport cardini

Roma, 24 gen. (askanews) - "L'alimentazione e lo sport sono due cardini per la società, per cercare una società più giusta, più equa perché ti permettono non solo un benessere fisico ma un benessere a 360 gradi" ha detto Giacomo Perini, campione italiano paralimpico di canottaggio e ambassador del progetto 5 Colori, durante l'evento di presentazione che si è tenuto alla Farnesina.

Il progetto 5 Colori, promosso da Fondazione Pancrazio, mira a sensibilizzare a una sana e corretta alimentazione e a promuovere la dieta mediterranea, facendo divulgazione nelle scuole, arrivando in 7 regioni italiane, 80 comuni, 100 istituti scolastici e 560 classi, per un totale di 14mila studenti. Da quest'anno il progetto, grazie al supporto delle Ambasciate e dei Consolati Generali che hanno fatto da tramite per presentare l'idea nelle scuole italiane all'estero statali e paritarie e nelle sezioni italiane delle scuole internazionali, sbarca anche all'estero, precisamente in 15 scuole, da Parigi a Londra, da Madrid a Tirana, da Atene a Casablanca e fino a New York e a Washington. La conclusione di questi progetti nelle scuole sarà il Festival dei 5 Colori che, per il quarto anno consecutivo, ospiterà attività per le famiglie, progetti di educazione alimentare, attività sportive, ma anche laboratori, giochi e convegni pensati per un pubblico trasversale, dai più piccoli agli adulti, con un solo scopo: promuovere un sano stile di vita. Dopo Tropea e Napoli, l'edizione 2025 del festival sarà a Roma, al Maxxi, dal 21 al 25 maggio.