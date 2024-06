Dibattito Usa, reazioni da San Francisco: "Voto Biden, ma non felice"

San Francisco, 28 giu. (askanews) - In un pub di San Francisco, fra pro Trump e pro Biden, gli americani hanno commentato così il primo dibattito tv fra i due contendenti alla Casa Bianca.

"Non voterei mai per Trump - dice Adina Erridge indipendente - Non risponde a nessuna domanda. Non mi dice niente. Penso che se dovessi davvero scegliere, queste sono le mie uniche due opzioni, allora Biden dovrebbe essere la scelta giusta. Ma non è un voto di cui sono felice".

"Dopo questo dibattito sono ancora più convinto della mia decisione - dice Rob Giannini, repubblicano - perché Joe Biden è un uomo insignificante e non sa nemmeno parlare. Avete sentito la sua voce? Era la metà della voce di una persona normale. Sembrava che avesse una rana in gola per tutta la sera e non sono riuscito a sentirlo per l'80% del tempo. Inoltre, sostiene filosofie che non supportano l'agenda America First".