In questa edizione: Biden: il dibattito è andato male ma vincerò, Ue: Meloni pronta a trattare per nomine, Elezioni Iran: in corso lo spoglio dei voti, Mosca: liberati 10 civili tra cui 2 sacerdoti, Assalto armato al caveau Mondiapol a Sassari, Europei: alle 18 Svizzera-Italia.