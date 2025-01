Detenuto prende 5 in ostaggio nel carcere di Arles, poi si arrende

Arles, 3 gen. (askanews) - Immagini dell'esterno della prigione centrale di Arles, in Francia, dove un detenuto, noto per avere disturbi psichiatrici, e armato di un piccone artigianale, ha preso in ostaggio cinque persone - un agente penitenziario e quattro membri del personale infermieristico - nel reparto sanitario del carcere dalle 11.10 del mattino. L'uomo dopo alcune ore si è arreso, non ci sono stati feriti.

Poco dopo l'allarme lanciato dalla polizia di Bouches-du-Rhone, sul posto erano intervenute squadre specializzate dell'amministrazione penitenziaria.