Destination Italia, numeri in crescita per il turismo di qualità

Milano, 25 mar. (askanews) - Un approccio imprenditoriale e tecnologico per ripopolare i borghi e promuovere anche nel nostro Paese un turismo di qualità. Destination Italia, "Glocal Travel Tech" quotata in Borsa, ha registrato a inizio 2025 una forte crescita, con il Gross Travel Value in aumentodel 35,8% su base annua, con segni più sia nel canale B2B sia in quello B2C.

"I numeri del 28 febbraio del 2025 - ha detto ad askanews Dina Ravera, presidente e fondatrice di Destination Italia - rappresentano continuità: abbiamo una crescita di circa il 36 per cento e se io guardo quello che è accaduto fino ad oggi noi da sempre, quindi dal dopo Covid, continuiamo a crescere ad un livello simile. Quindi per noi questi numeri sono la conferma di un trend che abbiamo stabilito ormai da anni".

Ma quali sono gli obiettivi e gli ambiti di azione di Destination Italia? "Noi - ha aggiunto la manager - vogliamo portare un turismo di qualità in Italia che quindi vada a indirizzare i problemi di overturism, ovvero vada nei luoghi che hanno bisogno di essere visitati tutto l'anno per avere una continuità durante tutti i dodici mesi dell'anno. Questo è tipo di turismo che noi portiamo. L'Italia è il Paese più amato del mondo però il turismo di qualità non viene in Italia, non viene perché ci considera disorganizzati. Destination Italia va a indirizzare esattamente questo bisogno, ovvero noi permettiamo un turismo di alto livello di venire in Italia, in paesi, in regioni per esempio la Sicilia che è una regione splendida, e di trovarsi un'organizzazione impeccabile, perfetta. Questo quello di cui l'Italia oggi ha bisogno".

Destination Italia è quotata all'EGM, Euronext Growth Milan, e cerca di portare anche nel comparto Italiano del turismo il senso di essere una vera "Industry" del Paese. "Io ho una grande speranza nella capacità dell'EGM di valorizzare questa azienda - ha aggiunto Ravera -. Oggi il titolo è veramente sottovalutato ma io sono convinta che nel giro di pochissimo tempo i nostri investitori capiranno il potenziale immenso che questa azienda ha. L'anno scorso abbiamo investito tanto, quest'anno iniziamo a vedere dei risultati concreti anche di generazione di casse molto importanti. Ho fiducia nel mercato".

Insieme al Distretto dell'Ospitalità di Lusso di Sicilia, Destination Italia inoltre organizza a Taormina la prima edizione siciliana del MEET Forum - Turismo Sostenibile, in programma il 27 e 28 marzo. Un'occasione per mettere allo stesso tavolo operatori, istituzioni e politica locale. "Tutti insieme - ha concluso Dina Ravera - tireremo fuori una carta di azioni condivise per portare nel giro di pochi anni un livello di turismo sostenibile di qualità per la Regione Sicilia e questo sarà un lavoro condiviso comune un obiettivo comune".

Che è quello di rafforzare l'incoming di qualità e dare un diverso valore alla risorsa del turismo.