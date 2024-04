DEKRA innaugura il Villaggio della Mobilità Sicura e Sostenibile

Roma, 19 apr. (askanews) - Si è tenuto oggi, all'interno del Villaggio per la Terra, il taglio del nastro inaugurale del "Villaggio della Mobilità Sicura e Sostenibile", organizzato da DEKRA in occasione 54esima giornata Mondiale della Terra. Il Villaggio DEKRA si colloca all'interno del Villaggio per la Terra, organizzato da Earth Day Italia e Movimento dei Focolari. Uno spazio di oltre 1000 mq pensato per studenti, ragazzi e famiglie per parlare di sicurezza stradale, mobilità sostenibile e mobilità del futuro attraverso workshop e laboratori educativi. Toni Purcaro, Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia:

"La nostra missione è quella di tutelare la sicurezza sulle strade, proteggere la vita, mettere al centro la persona e nessuna occasione migliore di questa. La prevenzione è l'elemento fondamentale, così come l'educazione e non la repressione. Educhiamo giovani e adulti a convivere sulle strade utilizzando in maniera intelligente ed efficace tutti i mezzi della mobilità. La maggior parte degli incidenti avviene su strade extraurbane e su questo bisogna lavorare perché non dobbiamo mai dimenticare che la sicurezza stradale è la risultanza di un sistema: il comportamento delle persone, la tecnologia e l'infrastruttura".

Un appuntamento a cui non poteva mancare la presenza ed il supporto della Polizia Stradale, rappresentata dal Direttore Servizio Polizia Stradale, Filiberto Mastrapasqua e della Presidente di Autostrade per l'Italia, Elisabetta Oliveri.

"Il coinvolgimento dei bambini nella creazione della cultura sulla sicurezza stradale è fondamentale - ha detto Filiberto Mastrapasqua, Direttore Servizio Polizia Stradale - Considerate che mancano 6 anni all'agenda 2030 e se riusciamo a coinvolgere bambini e ragazzi, allora avremo fatto un investimento sicuro. Investendo sui giovani c'è una produzione di cultura stradale anche tra grandi".

Ha poi così concluso Elisabetta Oliveri, Presidente Autostrade per l'Italia:

"È un'iniziativa molto valida ed a cui noi siamo molto legati perché è nella linea del messaggio che cerchiamo di diffondere, ossia una sensibilizzazione molto forte ai temi della sicurezza stradale. Abbiamo lanciato lo scorso anno una campagna mediatica 'Non chiudere gli Occhi' in quanto riguarda tutti, giovani ed adulti. Un plauso forte a DEKRA per tutto quello che fa per sensibilizzare tutti al rispetto del codice della strada".

Il Villaggio DEKRA rimarca quindi l'importanza per la sicurezza stradale e della mobilità sicura in una location che permette di vivere il piacere della natura, dello sport e della musica.