DE&I Day: "Un anno di noi" per sanità inclusiva e paritaria

Roma, 23 ott. (askanews) - Inaugurato a Siena il primo DE&I Day, l'evento dedicato alla Diversità, Equità e Inclusione, che segna un anno di impegno dell'Azienda USL Toscana Sud Est nel promuovere l'uguaglianza di genere. Interventi di rappresentanti istituzionali, esperte ed esperti e manager aziendali hanno illustrato i risultati raggiunti e le strategie future per una sanità più equa e inclusiva.

La giornata si è aperta con l'intervento del direttore generale Asl Toscana Sud Est Antonio D'Urso, che ha evidenziato l'importanza di integrare i valori di Diversità, Equità e Inclusione nella strategia aziendale.

All'inaugurazione ha partecipato anche la dottoressa Vittoria Doretti, presidente del Comitato Unico di Garanzia (CUG) aziendale e Diversity, Equity & Inclusion (DE&I), manager e responsabile Rete regionale Codice Rosa.

Nel suo intervento di apertura, il direttore generale Asl Tse Antonio D'Urso ha sottolineato l'importanza di fare della diversità e dell'inclusione un pilastro strategico dell'azienda sanitaria e ha presentato il percorso intrapreso dall'Asl Toscana Sud Est negli ultimi anni: "Abbiamo posto al centro del nostro operato l'obiettivo di una sanità sempre più inclusiva, capace di rispondere alle esigenze di tutti, indipendentemente dal genere, dall'etnia o dalle condizioni socio-economiche."

La dottoressa Vittoria Doretti ha illustrato i progressi compiuti nell'ultimo anno, tra cui l'avanzamento del Piano di Uguaglianza e la creazione del Bilancio di Genere, con particolare attenzione alla nuova figura del Diversity, Equity & Inclusion Manager (DE&I), che ha il delicato compito di coordinare le iniziative per garantire pari opportunità e prevenire ogni forma di discriminazione, e ha presentato le iniziative future: "Il nostro impegno è quello di proseguire su questa strada, costruendo una sanità in cui il valore della diversità sia riconosciuto come una risorsa e in cui ogni persona possa sentirsi parte di una comunità accogliente e rispettosa."