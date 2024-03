Milano, 4 mar. (askanews) - Lancio avvenuto con successo per il razzo Falcon 9 di SpaceX, decollato alle 22:53 ora locale, nella notte italiana, dal Kennedy Space Center, in Florida. A bordo tre astronauti americani e un cosmonauta russo diretti verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove daranno il cambio a quattro membri dell'equipaggio attualmente a bordo e rimarranno per circa sei mesi.