"Deadpool and Wolverine", le prime immagini svelate al Super Bowl

Roma, 12 feb. (askanews) - Stanno per arrivare, insieme, sul grande schermo, due dei supereroi più amati. Nella notte, durante il Super Bowl, Marvel Studios ha diffuso il primo trailer dell'atteso "Deadpool and Wolverine", svelando le prime immagini del film che arriverà il 24 luglio nelle sale italiane (distribuito da The Walt Disney Company Italia).

"Deadpool and Wolverine" è diretto da Shawn Levy e interpretato da Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni e Matthew Macfadyen.

Nelle immagini si vede Wade Winston, il "Mercenario Chiacchierone", che viene rapito da un'organizzazione già conosciuta a chi è fan del genere, che capisce di essere parte di qualcosa di grande: "Il tuo cinematic universe sta per cambiare per sempre - dice - io sono il Messia. Io sono il Gesù della Marvel"....