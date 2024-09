Ddl Sicurezza, Salvini: castrazione chimica passo avanti civiltà

Genova, 19 set. (askanews) - "Prevedere il carcere per chi usa i minori o le gravidanze per rapinare e rubare è una questione di civiltà, prevedere lo sgombero della case occupate abusivamente mi sembra assolutamente di buon senso e, dopo tante chiacchiere, copiare altri Paesi europei ed occidentali che per pedofili e stupratori hanno sperimentalmente in vigore la castrazione chimica mi sembra un passo in avanti verso la civiltà". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, parlando del ddl Sicurezza, al termine della cerimonia di inaugurazione del 64° Salone Nautico di Genova.

"Un pedofilo - ha aggiunto il leader della Lega - uno che abusa di una ragazza, di una donna o di un bambino di 8 anni, oltre che essere un criminale è un malato e i malati vanno curati. Conto che questo tavolo porti a degli esiti positivi per tutti".