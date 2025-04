Dazi, la Cina esorta gli Usa a mostrare "genuina volontà di dialogo"

Pechino, 8 apr. (askanews) - La Cina ha esortato gli Stati Uniti a mostrare una "genuina volontà di impegnarsi nel dialogo", se vogliono davvero impegnarsi nei colloqui commerciali, in seguito alle minacce del presidente Donald Trump di imporre nuovi dazi sui prodotti cinesi. Il portavoce del ministero degli Esteri, Lin Jian:

"Credo che le azioni degli Stati Uniti non dimostrino un autentico desiderio di dialogo. Se gli Stati Uniti vogliono davvero impegnarsi nel dialogo, allora dovrebbero mostrare un atteggiamento basato su uguaglianza, rispetto e reciprocità".

Intanto, in piena guerra commerciale scatenata da Donald Trump, il premier spagnolo Pedro Sànchez questa settimana visita per la prima volta il Vietnam e la Cina per la terza volta in due anni, alla ricerca di nuovi mercati e investitori per la Spagna.

"Quest'anno ricorre il ventesimo anniversario dall'istituzione del partenariato strategico globale tra Cina e Spagna. La Cina spera di sfruttare la visita del Primo Ministro Pedro Sanchez come un'opportunità per approfondire la fiducia reciproca strategica tra i due Paesi, espandere la libera cooperazione, lavorare insieme per affrontare le sfide globali e promuovere un maggiore sviluppo del partenariato strategico globale Cina-Spagna, dandole un nuovo inizio", ha aggiunto il portavoce.