Hotel, ristorazione, experience e persone: la ricetta di VRetreats

Roma, 30 lug. (askanews) - Un nuovo ristorante in un hotel storico di Roma come il Donna Camilla Savelli, che oggi è parte della collezione VRetreats di VOIhotels, all'interno di Alpitour World. A guidarlo c'è lo chef Emidio Ferro, chiamato anche a rafforzare il legame tra il ristorante e la città. "Abbiamo appena aperto il ristorante Contempo qui al Donna Camilla Savelli - ha detto ad askanews Roberto Oldano, direttore del Brand VRetreats - un ristorante esterno bellissimo e dal punto di vista del fine dining abbiamo alcune belle novità oltre al consolidamento di alcune realtà storiche come il Bloom di Taormina, guidato dal nostro chef Riccardo Fazio che sta diventando sempre di più un punto di riferimento in città. Abbiamo anche una bella novità a Venezia dove al Vero del l'hotel Ca' di Dio è arrivato lo chef Carmine Amirante che è un giovane chef napoletano molto promettente che viene da 8 anni in Giappone dove ha ottenuto riconoscimenti importanti come la stella Michelin. Inoltre ci tengo a sottolineare il fatto che quest'anno tutti i nostri ristoranti, al di là del fine dining, abbiamo un ritorno un po' a quelli che sono i classici italiani, quindi abbiamo deciso di dedicare una piccola parte del menù a piatti iconici come la lasagna o il vitello tonnato".

Per VRetreats il momento è interessante e all'insegna dello sviluppo, e la divisione è arrivata a occupare quasi mille persone. "Siamo molto orgogliosi di aver raggiunto questa cifra - ha aggiunto il direttore - perché i nostri collaboratori quest'anno sono al centro della nostra strategia. Stiamo sempre di più dedicando tempo e tutti i nostri pensieri per cercare di fidelizzare sempre di più e mantenere i nostri collaboratori con noi, anche perché abbiamo proprio un senso di famiglia con il quale stiamo costruendo piano piano il nostro il nostro team. C'è tutto un mondo di attenzioni rivolto a loro proprio perché stanno diventando sempre più centrali nella nostra strategia di lavoro".

Centrali nell'idea di turismo che i viaggiatori chiedono oggi sono poi le "experience". "Siamo sempre di più alla ricerca di qualità - ha concluso Roberto Oldano - di esperienze che possano davvero lasciare il segno. Per questo noi dal prossimo anno abbiamo anche deciso di introdurre una nuova figura che si chiamerà Excellent Manager e su cui abbiamo lavorato in collaborazione con LQA che ha a Lisbona ha aperto una Academy proprio per formare queste persone che dovranno garantire proprio l'eccellenza dei servizi e anche quindi dell'experience".

Nei vari hotel della collezione sono state attivate diverse proposte, legate alla natura del territorio e alle caratteristiche dell'offerta della zona, dalle lezioni di yoga in un giardino segreto a Venezia alle escursioni per vedere l'alba e alle cene in barca a Taormina, o ancora a Firenze, dove si possono seguire lezioni d'arte e di artigianato.