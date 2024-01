Damiano Adamo, da modica al Festival di Sanremo

Roma, 4 gen. (askanews) - Nella vita, a volte. le cose capitano tutte insieme ma sono sempre frutto di un lavoro costruito negli anni. Come nel caso di Damiano Adamo, un giovane hair-stylist che, dopo diversi anni di gavetta, ha deciso di mettersi in proprio e di aprire un negozio tutto suo: "Mio padre -spiega- faceva il barbiere e, in questo mondo, sono cresciuto. Lo frequento da quando ero molto piccolo, poi a 13 anni ho iniziato il mio percorso imparando il mestiere in due saloni dove ho lavorato. L'anno scorso, ho ritenuto che fosse il momento di spiccare il volo e di scegliere, nella mia Modica, il luogo giusto dove iniziare la mia nuova avventura. Da allora, sono passati dodici mesi e i risultati sono più che positivi. Tanto che è arrivata una sorpresa che davvero non immaginavo potessi mai avere".

La sorpresa sta nel fatto che Damiano è stato notato da un'agenzia che lo ha scelto per il prossimo Festival di Sanremo: "Sono stato chiamato -dice con soddisfazione- per realizzare acconciature a star di vario tipo. Per me è un sogno e, diciamo così, il coronamento di una carriera fatta di passione certo ma anche di tanti sacrifici. Avere a 27 anni questa opportunità non è una cosa che capita tutti i giorni e ne sono fiero. Quando l'ho comunicato alle mie clienti non stavano più nella pelle. Te lo meriti, mi hanno detto. Per loro sono come un figlio e come tale mi trattano. Questo vuol dire che, oltre a lavorare bene, ho la sensibilità giusta per entrare nel cuore delle persone. Penso che questa sia una delle mie qualità principali".

Cuore d'oro, ma anche mani raffinate. Damiano, che ha studiato tanto fra Londra, Spagna e diverse Accademie, ora mette a frutto gli insegnamenti ricevuti: "Schiariture, colori, pieghe e ovviamente i tagli sono le mie specialità ma credo che anche l'ambiente in cui si lavora sia importante. Nel mio negozio, un po' accadeva qualche tempo fa, ho voluto realizzare un vero e proprio salotto della bellezza dove le mie clienti si possano sentire coccolate. Ho previsto anche una zona relax perché venire da me deve essere essenzialmente un piacere. La velocità è importante ma lo è ancor di più la possibilità di trascorrere qualche ora in assoluta serenità. Penso che questo sia in fondo uno dei segreti del mio successo che per me è tuttavia un punto di partenza. Il mio obiettivo è di crescere professionalmente e poi altre soddisfazioni, ne sono certo, arriveranno".