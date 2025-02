Dall'Albania a tutta Europa, blitz anti-droga a Roma: 27 arresti

Roma, 19 feb. (askanews) - Blitz internazionale anti-droga a Roma. I Carabinieri hanno arrestato 27 persone - 20 in carcere e 7 ai domiciliari - dopo una complessa attività d'indagine della Compagnia Roma-Parioli coadiuvata dalla Direzione Centrale Servizi Antidroga.

Tutto inizia con l'operazione del 2018 "Tibus", integrata dall'indagine attuale (2019-2021), la quale ha rivelato come l'autostazione "Tibus", vicino alla stazione ferroviaria di Tiburtina, sia stata utilizzata come centro di smistamento del traffico di stupefacenti, con i corrieri che utilizzavano i pullman privati per evitare i controlli.

Alcuni arresti sono stati eseguiti a Valona, in Albania, da dove la droga partiva per sbarcare sulle coste pugliesi e da qui essere portata nella Capitale con veicoli noleggiati, altri sono stati arrestati a Vilanova i la Geltrù, in provincia di Barcellona. Coinvolti anche cittadini nigeriani, sospettati di acquistare le partite, mentre - secondo gli inquirenti - alcuni migranti rifugiati politici, spesso molto giovani, venivano usati come corrieri. Quattro persone coinvolte provengono dallo SPRAR di Roma.

Complessivamente, dall'inizio delle indagini, gli arresti in flagranza sono stati 147; mentre sono stati sequestrati 900 chili di marijuana, 10 di hashish e diverse dosi di eroina, nonché 90.000 euro in contanti.