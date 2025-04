Da Fincantieri, Eni e Rina studio per un trasporto marittimo green

Roma, 1 apr. (askanews) - Dare un contributo per accelerare il percorso di decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, in linea con il target di Net Zero al 2050. Questo l'obiettivo dello studio presentato da Fincantieri, Eni e Rina, con il supporto tecnico di Bain & Company Italia.

L'Outlook sul Trasporto Marittimo Sostenibile si inserisce nel più ampio contesto dell'accordo siglato il 25 marzo 2024 da Eni, Fincantieri e Rina con la volontà di sviluppare un osservatorio su scala globale sulle prospettive di evoluzione delle soluzioni di decarbonizzazione sostenibili per il settore nel medio-lungo periodo, come spiega l'amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, Pierroberto Folgiero: "Gli obiettivi dell'Osservatorio sono mettere insieme il meglio che c'è della cultura marittima del paese per quanto riguarda motori, sistemi, come Fincantieri, navi e requisiti. L'Eni che porta la conoscenza del mondo dei carburanti e delle molecole e Rina di valutare e validare tutte le nuove soluzioni per la decarbonizzazione".

Il settore marittimo è responsabile di circa il 3% delle emissioni globali di CO2 e punta a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Pertanto, è essenziale disporre di una roadmap definita e realistica che minimizzi incertezze e rischi per gli investitori e fornisca soluzioni percorribili ed efficienti dal punto vista economico per l'intera industria. L'analisi, che adotta un approccio olistico per rispondere a quest'esigenza, offre per la prima volta una panoramica globale delle opzioni percorribili per ciascun segmento di naviglio nelle diverse regioni del mondo. Dal canto suo Fincantieri è già da tempo impegnata sugli obiettivi di decarbonizzazione, come prosegue Folgiero: "l'impegno di Fincantieri è essere il più pioniere e il più imprenditore nel valutare e validare le nuove tecnologie e valutarne le implicazioni ingegneristiche a bordo della nave e risolvere i problemi degli armatori".

Alla presentazione dello studio è anche intervenuto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che ha detto come gli obiettivi di riduzione delle emissioni siano molto stringenti per il settore del trasporto marittimo e per questo ha assicurato il sostegno del Governo.