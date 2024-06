D-Day, Macron a Bayeux celebra la "rinascita" della Francia

Bayeux, 7 giu. (askanews) - "Quando il secolo è buio, sempre, i francesi fanno risorgere la Francia", ha detto il presidente francese Emmanuel Macron a Bayeux, in Normandia, nell'ultimo giorno di commemorazioni per gli 80 anni dal D-Day, guardando alle elezioni europee, con in sottofondo la Marsigliese intonata da alcuni ragazzi.

Dopo aver reso omaggio alla Resistenza bretone, ai primi paracadutisti della Francia Libera, alle vittime civili, ai veterani dello sbarco, Macron ha concluso il suo "tour della memoria" elogiando la Repubblica.

"La Francia riappare universale e orgogliosa. La Francia rinasce grazie alla forza dello Stato. La Francia rinasce nell'ordine della Repubblica", ha detto. "A Bayeux la Francia rinasce attorno ai fondamenti della nostra nazione: una storia millenaria, l'indipendenza del Paese, la sovranità del popolo, l'autorità dello Stato".

A due giorni dalle europee di domenica in Francia, per le quali l'estrema destra è favorita, nonostante il coinvolgimento personale del presidente, Macron ha esortato i francesi a "non dimenticare mai" che sono "tutti cittadini di una nazione, di una Repubblica che è più grande di noi, perché è il frutto di una volontà, ogni giorno, ogni giorno reinventata".

"Quindi, quando i tempi sono difficili e quando la paura o la rassegnazione minacciano di avere la meglio, sempre, questa è la Francia, il nostro dovere e la nostra opportunità", ha concluso.