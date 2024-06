Parigi, 5 giu. (askanews) - Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden è stato accolto dal primo ministro francese, Gabriel Attal sulla pista dell'aeroporto di Parigi-Orly, al suo arrivo in Francia prima di recarsi sulle spiagge normanne per partecipare alle commemorazioni dell'80 anniversario dello Sbarco degli Alleati in Normandia e poi effettuare, sabato, una visita di Stato a Parigi.