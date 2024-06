Crosetto: sulla nave Vespucci c'è "il meglio dell'Italia"

Roma, 24 giu. (askanews) - Dopo il passaggio della nave Amerigo Vespucci in ogni Paese, sarà valutato "l'impatto mediatico. E' come valutare uno spot, l'impatto che ha avuto in una nazione. Noi non vogliamo soltanto raccontare che siamo bravi, vogliamo vedere se siamo riusciti a incidere, ad esempio adesso negli Stati Uniti, raccontando cos'è l'Italia, cosa si può vedere in Italia, cosa si può comprare di italiano, cosa rappresenta l'Italia nel mondo", E' quanto spiegato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della conferenza stampa di presentazione di "Villaggio Italia - Tour mondiale di nave Amerigo Vespucci".

"Serve a questo, non serve a dire siamo belli", ma "venite a trovarci, venite a comprare italiano, trasmettere cosa c'è dietro un manufatto italiano, che nasce con centinaia di anni di storia alle spalle. Far capire che c'è un collegamento ideale tra un abito di Armani, una Ferrari e il Colosseo", ha precisato il ministro della Difesa.