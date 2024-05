Crolla palco durante un comizio elettorale in Messico

San Pedro, 23 mag. (askanews) - Tragedia in Messico durante un raduno elettorale per le elezioni presidenziali, un palco è crollato provocando almeno 9 morti e 50 feriti nella città di San Pedro Garza nello Stato di Nuevo Leon mentre stava parlando il candidato di centro sinistra Jorge Alvarez Maynez che è rimasto illeso. Sul posto sono accorse decine di ambulanze per portare soccorso ai feriti. Il crollo è stato causato da un'improvvisa folata di vento, le torri che sostenevano la struttura sono crollate e uno schermo gigante è caduto sul palco. Ci sono stati attimi di panico, la gente è scappata e alcuni sono rimasti travolti dalla folla.

Gli altri candidati alla presidenza del Messico hanno espresso il loro cordoglio per l'accaduto.