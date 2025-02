Cresce mercato edilizia legno, Rubner: fondamentale costruire bene

Milano, 3 feb. (askanews) - Cresce in Italia il mercato dell'edilizia in legno. Ed è la maggiore sensibilità ambientale dei clienti ad alimentare la domanda di soluzioni sostenibili. Lo rileva Rubner Haus, azienda specializzata nella costruzione di case in legno, strutture turistiche e commerciali, scuole e asili, con più di 25mila edifici realizzati in 60 anni di attività.

"Gli ultimi dati parlano di una crescita del mercato di oltre il 3%, per un valore totale di 2,3 miliardi - spiega Martin Oberhofer, ceo di Rubner Haus - Anche se nel 2024 il segmento del residenziale si è contratto, mentre continua a crescere il segmento dell'edilizia scolastica e del commerciale, settori in cui sempre più imprese scelgono di costruire in legno".

Il legno è considerato un materiale ideale per costruzioni a basse emissioni, per la velocità di costruzione e per il basso consumo energetico. Un altro vantaggio deriva dalla prefabbricazione: le pareti in legno vengono costruite in azienda, comprensive di tutto, dai serramenti agli impianti. Ciò garantisce un controllo della qualità più elevato e tempi brevi, non soggetti al variare delle condizioni metereologiche. "Noi costruiamo in legno con tutti i materiali naturali come anche la fibra di legno e il sughero come isolante", precisa Oberhofer.

Costruire in legno richiede lavori a regola d'arte, esperienza, e conoscenza del comportamento del materiale legno. "E' importante costruire bene - aggiunge - Noi come leader di mercato riusciamo a costruire degli edifici con un design all'avanguardia che sono sempre durevoli e che rispettano anche l'ambiente".

Rubner ha incontrato i giornalisti a Klimahouse 2025, la fiera dell'edilizia sostenibile che si tiene ogni anno a Bolzano, dove ha presentato un progetto residenziale che assorbirà 105 tonnellate di Co2 all'anno, pari alle emissioni di un'auto che percorre 15mila chilometri l'anno per 70 anni. Il suo nome è 8Lodge ed è in corso di realizzazione a Brengaz, frazione di Cervinia, in Valtournanche, la valle immersa in uno dei paradisi sciistici più grandi d'Europa.

"La scelta del legno ha determinato la possibilità di inserirsi in questo contesto naturale, avendo un impatto molto limitato e ridotto rispetto alle bellezze paesaggistiche e alla natura", spiega Enrico Colombo, responsabile operativo della Clh. "È stata scelta Cervinia perché c'è una sottoricettività del 60 per cento in Valtournanche e una crescita esponenziale dei valori immobiliari, perché la risposta è una sola parola: la neve. A Cervinia si scia a 4.000 metri, c'è neve tutto l'anno, è l'unica località dove si scia tutto l'anno e non abbiamo certo problemi di innevamento. Questo ha portato a una crescita del mercato immobiliare a valori importanti", conclude Colombo.