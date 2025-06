Corteo per Gaza, Klaus Davi: spero fuori antisemitismo anche su palco

Roma, 7 giu. (askanews) - Alla manifestazione per Gaza a Roma promossa da AVS, M5S e Pd e in partenza da piazza Vittorio, anche Klaus Davi, giornalista, massmediologo e scrittore, con in mano due bandiere, quella di Israele e quella arcobaleno della pace.

"Sono qui a titolo personale, io penso che quando la gente va in piazza è un fatto positivo, si manifesta per un ideale di pace - ha detto Davi - sono tre forze democratiche, hanno garantito il contrasto all'antisemitismo e spero che accada così anche sul palco, una testimonianza che Israele è una grande democrazia dove c'è un'opposizione molto vitale".