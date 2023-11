Malaga, 27 nov. (askanews) - "Abbiamo cercato di rendere tutto il più semplice possibile, quello che importava in quel momento era forse più il cuore che una tecnica o una tattica, la Davis è questo e abbiamo detto di dare tutto, così come tutti i ragazzi hanno sempre dato tutto e quando il giocatore mi dà tutto io posso solo essere contento, ci siamo detti di metterci soprattutto tanto tanto cuore". Così il capitano Filippo Volandri dopo il trionfo dell'Italia a Malaga in Coppa Davis.