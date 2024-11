Cop29, il capo negoziatore chiede di "accelerare" per un accordo

Milano, 20 nov. (askanews) - Il capo negoziatore della COP29, in corso a Baku, in Azerbaigian, Yalchin Rafiyev, afferma che "dobbiamo accelerare il ritmo" se le parti vogliono "lasciare questa conferenza con risultati che facciano davvero la differenza". "Sulla strada da percorrere, cari delegati, colleghi, siamo tutti qui perché condividiamo un obiettivo comune: un futuro migliore e più sostenibile. Abbracciamo uno spirito di collaborazione, compromesso e determinazione per garantire che lasceremo questa conferenza con risultati che facciano davvero la differenza", ha sottolineato.