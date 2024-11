Cop29, Baerbock: il denaro da solo non salverà il mondo

Milano, 23 nov. (askanews) - Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha affermato alla COP29 che "il denaro da solo non salverà il mondo", aggiungendo che ridurre le emissioni di CO2 è importante quanto finanziare la lotta contro il cambiamento climatico. Una prima proposta avanzata venerdì dai paesi ricchi di aumentare la loro promessa di sostegno finanziario dagli attuali 100 miliardi di dollari all'anno a 250 miliardi entro il 2035 è stata respinta dai paesi in via di sviluppo. "Come delegazione europea - ha aggiunto la minstra tedesca - non accetteremo l'abbandono del percorso di Dubai che dovrebbe portare alla giustizia climatica. Sì, noi europei abbiamo una responsabilità speciale, una responsabilità storica, che non sempre ci siamo assunti nel corso dell'ultimo secolo"