Cop 28, Meloni: serve transizione ecologica non ideologica

Dubai, 2 dic. (askanews) - "L'Italia sta facendo la sua parte nel processo di decarbonizzazione, e lo fa in modo pragmatico, cioè con un approccio tecnologicamente neutrale, privo di inutili radicalismi. La mia idea è che se vogliamo essere efficaci, se vogliamo una sostenibilità ambientale che non comprometta la sfera economica e sociale, ciò che dobbiamo perseguire è una transizione ecologica e non ideologica". Lo ha detto la presidente del

Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo all'assemblea plenaria

della Cop 28 di Dubai.