Controllati oltre mille B&B in tutta Italia, irregolare 1 su 5

Milano, 13 dic. (askanews) - Raffica di controlli dei Nas in tutta Italia nei bed and breakfast che hanno evidenziato irregolarità in una struttura su 5 su base nazionale, con Roma che alza la media: su 30 strutture passate al setaccio, 7 sono risultate in difetto. I carabinieri hanno controllato oltre 1000 strutture ricettive: di queste 200 sono risultate non in regola. Sono dieci le strutture sequestrate o sospese per un valore di circa 3,5 milioni di euro. Scoperto anche un b&b totalmente abusivo in provincia di Pescara allestito all'interno di un garage di una abitazione privata. Segnalate 174 persone all'autorità amministrativa e 23 a quella giudiziaria, irrogate sanzioni pecuniarie per oltre 155mila euro.