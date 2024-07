Cogne, 2 lug. (askanews) - Proseguono le operazioni di soccorso per le popolazioni colpite dal maltempo in Piemonte e Valle d'Aosta. A bordo di uno degli elicotteri del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, continua l'evacuazione di turisti bloccati in Val d'Aosta, a Cogne. "La strada è parecchio compromessa. Il ripristino della viabilità ci auguriamo si possa fare in qualche settimana, anche con delle soluzioni temporanee" ha il capo del Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio, in merito alla chiusura della strada che collega Aosta con Cogne, interrotta da più frane, una delle quale ne ha distrutto un tratto. Al momento Cogne rimane isolata.