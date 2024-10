Continua il tour itinerante in Sicilia per il Consorzio Corepla

Agrigento, 11 ott. (askanews) - La raccolta e il riciclo dei materiali sono attività fondamentali per la gestione dei rifiuti e per la sostenibilità ambientale. Rispettare l'ambiente è di cruciale importanza, ogni giorno sempre di più, e per questo motivo continua l'impegno sul territorio siciliano di COREPLA, il consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica.

Il tour sul territorio siciliano è proseguito in primis a Palermo, presso il centro commerciale Forum, nel quale è stata inaugurato il progetto educativo di "Casa Corepla, il laboratorio ludico-didattico che ha coinvolto famiglie e tanti bambini sotto l'attenta cura di educatrici per comprendere le prime azioni del riciclo, mentre ad Agrigento, in Piazza Cavour, si è tenuta una tappa del progetto itinerante "L'Italia in Cornice"; l'appuntamento, nei mesi scorsi, aveva interessato anche Marina di Ragusa e Scicli. Il progetto intende rappresentare le bellezze del nostro paese con dei quadri realizzati interamente in plastica riciclata dall'artista Ale Giorgini.

Eleonora Brionne, Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa Corepla, ha dichiarato: "È necessario lanciare un messaggio di bellezza. Per incentivare la raccolta differenziata abbiamo realizzato degli oggetti che consentono di immortalare degli scorci dei nostri paesaggi. Contestualmente vogliamo informare cittadini e turisti; attraverso questi Q-art code è possibile accedere a delle informazioni sulla raccolta differenziata della plastica".

Il comune della Valle dei Templi negli ultimi 2 anni si è comunque ben distinto in termini di raccolta differenziata, superando i 30 kg di materiale raccolto per abitante.

Aurelio Trupia, Vicesindaco e Assessore all'ambiante di Agrigento, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sicuramente con Corepla abbiamo dato inizio ad un percorso che non si ridurrà a questa sola iniziativa. Abbiamo in cantiere, infatti, altri progetti che, nel dettaglio, interesseranno anche le scuole perché vogliamo sensibilizzare i più giovani al rispetto dell'ambiente".

L'obiettivo dell'iniziativa è dar seguito alla sensibilizzazione sul tema della raccolta differenziata e sul valore sociale del riciclo, valorizzando contestualmente il patrimonio artistico e culturale dei luoghi coinvolti dai progetti di Corepla.