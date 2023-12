Consiglio sicurezza Onu approva risoluzione per aiuti a Gaza

Milano, 22 dic. (askanews) - Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha approvato una risoluzione che chiede alle parti coinvolte, Israele e Hamas, di permettere corridoi umanitari per portare aiuti su vasta scala a Gaza. I voti favorevoli sono stati 13, Russia e Stati Uniti si sono astenuti, evitando così di porre veti che avrebbero fatto fallire la risoluzione frutto di un difficile accordo. Nessuna richiesta per un cessate il fuoco immediato.

L'Onu "chiede a tutte le parti di autorizzare e facilitare la consegna immediata, sicura e senza ostacoli di assistenza umanitaria su larga scala", si legge.

Per far questo, serve "l'urgente adozione di misure". Il Consiglio di sicurezza auspica che l'espansione degli aiuti umanitari contribuisca a creare le condizioni per arrivare ad un cessate il fuoco "duraturo".