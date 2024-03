Consigliere Biden: nuovi aiuti militari Ucraina non basteranno a Kiev

Roma, 13 mar. (askanews) - I nuovi aiuti militari americani all'Ucraina permetteranno a Kiev di "continuare a a combattere per un periodo, ma solo per un breve periodo": lo ha dichiarato Jake Sullivan, consigliere del presidente americano Joe Biden. Le munizioni "sono lontane dall'essere sufficienti per rispondere ai bisogni dell'Ucraina sul campo di battaglia", ha aggiunto.

"Questo pacchetto di emergenza che annunciamo contiene un grande numero di colpi di artiglieria e GMLRS per HIMARS. Si tratta di un aiuto di cui l'Ucraina ha disperatamente bisogno per tenere la linea contro gli attacchi russi e per respingere gli assalti russi che proseguono nell'Est e in altre parti dell'Ucraina".

"Queste stesse munizioni permetteranno all'Ucraina di continuare

a combattere per un certo periodo, ma solamente per un breve periodo di tempo. Sono lontane dall'essere sufficienti per rispondere ai bisogni dell'Ucraina sul campo di battaglia e non impediranno all'Ucraina di rimanere senza munizioni nelle prossime settimane".