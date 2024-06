Clerici Lab: il progetto di formazione per la termoidraulica

Brescia, 3 giu. (askanews) - Si chiama Clerici Lab il più grande progetto di formazione mai realizzato in Italia dedicato all'intera filiera della termoidraulica. L'iniziativa, presentata ufficialmente a Brescia, nasce da un'idea di Clerici - punto di riferimento del mercato italiano nella distribuzione di prodotti idrotermosanitari e arredobagno - con l'obiettivo di trasferire il proprio patrimonio di conoscenze alle prossime generazioni di professionisti del settore. Abbiamo parlato con Paolo Clerici, Presidente di Clerici:

"Cerchiamo di proporre a studenti e ragazzi una visione sul mondo della termoidraulica allargato. Vogliamo portarli verso una professionalità che possa consentire loro di entrare nel nostro mondo e nel nostro mercato, con un lavoro ad ogni livello della filiera. Siamo a Brescia, un territorio dal tessuto economico molto forte nell'industria manifatturiera, dove quindi le stesse competenze possono essere portate".

Tra le prime iniziative di Clerici Lab vi è un partenariato con la fondazione CNOS-FAP Regione Lombardia, uno degli enti di formazione più accreditati a livello regionale. È poi intervenuta Simona Tironi, assessore istruzione Regione Lombardia:

"Questo progetto è un percorso per diversi ragazzi e ragazze che vorranno accedere a questa misura. È una partnership importantissima, per noi la formazione è un investimento sul futuro non solo per i giovani ma anche per le nostre aziende perché solo così diamo a loro competenza e capitale umano formato".

La collaborazione segna un ulteriore passo avanti nella professionalizzazione delle figure che saranno al centro della termoidraulica di domani, grazie alla creazione di un IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) presso la sede dell'Istituto Salesiani Don Bosco di Brescia. Infine, è intervenuto Floriano Crotti, Direttore Salesiani Lombardia:

"A partire da settembre 2024 la collaborazione con Clerici Lab arriverà al concreto grazie ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore che vedrà coinvolte ragazze e ragazzi con un'età massima di 26 anni per essere formati verso un percorso ad hoc. L'obiettivo è quello di formare tecnici specializzati da inserire all'interno dei vari comparti produttivi di Clerici".

Dalla Lombardia al resto d'Italia il progetto di Clerici Lab è un unicum nel settore a proporre un percorso professionale post diploma, dedicato alla logistica e termoidraulica.