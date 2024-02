Città 30, Renzi: "Da ex sindaco sono curioso di capire se funzionerà"

Bologna, 9 feb. (askanews) - "Da ex sindaco sono curioso di capire se" il limite dei 30 km orari adottato a Bologna "funzionerà". Ora "la cittadinanza è spaccata, è fisiologico" quando si adottano scelte di questo tipo. "Penso che tra qualche mese si potrà fare una prima valutazione". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della presentazione a Bologna del suo libro "Palla al centro".

"Abbiamo fatto i 30 km all'ora - ha detto Renzi arrivando in città per l'appuntamento davanti ai suoi sostenitori -. Da ex sindaco sono curioso di capire come questo esperimento impatterà nella vita dei cittadini. Sicuramente c'è un aspetto educativo e culturale di tentare di rendere più sicure le città, dall'altro lato ovviamente 'modus est in rebus' (esiste un misura nelle cose, ndr) e "dipende da come lo fai". Quindi "sono molto curioso da ex sindaco di capire se funzionerà".

"Ho sentito una cittadinanza spaccata in due su questi temi, come è fisiologico su scelte di questo genere - ha proseguito l'ex premier -. Penso che tra qualche mese si potrà fare una prima valutazione mettendo in fila gli incidenti, le multe, la tempistica e la scorrevolezza del traffico. Non rispondo sull'onda dell'emozione come fanno in tanti. Questa è una scelta che ha fatto il sindaco" di Bologna, "vedremo se funziona, da qui a tre o sei mesi sarà tutto più chiaro".