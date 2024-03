Cinecittà World: al via la nuova stagione con le novità del 2024

Roma, 11 mar. (askanews) - È ufficialmente iniziata la nuova stagione di Cinecittà World. Il Parco divertimenti del Cinema e della tv di Roma con un Opening Party ha inaugurato le 5 novità 2024, di cui sono protagonisti assoluti gli spettacoli dal vivo che ogni giorno regalano momenti di svago per tutta la famiglia. Ad aprire i festeggiamenti è stata l'anteprima di "Incanto by NoGravity", l'inedito show ideato e diretto da Emiliano Pellisari, uno straordinario viaggio attraverso i quadri più iconici della storia del cinema, da Spiderman a Frozen, da Harry Potter a Star Wars.

Grazie alla tecnica NoGravity, che ha riscosso successo in tutto il mondo, i danzatori volano sul Palco sulle note delle colonne sonore dei celebri film e le loro coreografie aeree lasciano a bocca aperta adulti e bambini di tutte le età. Tra le novità: il nuovo show "Sognando Hollywood", che celebra la notte degli Oscar e i film pluripremiati della storia del Cinema attraverso la magia di performance cantate e ballate dal vivo; il divertente "Far West Show - Il Disastro", un vortice comico di spassoso caos e a grande richiesta si conferma la "Parata del Cinema", lo spettacolare corteo di carri, big foot, chopper, limousine, auto transformer, personaggi e supereroi che lungo la Cinecittà Street chiudono la giornata di divertimento con tutto il cast artistico. Da non perdere il nuovissimo percorso horror ispirato alla leggenda del Conte Dracula "Hotel Transilvania", dove tra una stanza e l'altra ci si trova faccia a faccia con gli eccentrici mostri che abitano l'hotel.

Ad affiancare le novità di stagione, oltre alle 40 attrazioni dislocate sulle 7 aree a tema (Cinecittà, Roma, Spaceland, Far West, Adventureland, Il Regno del Ghiaccio, Aqua World), un fitto calendario eventi per tutti i gusti: sono più di 100 le manifestazioni in palinsesto tra concerti, serate, kermesse di danza internazionali, convention e sport nei Teatri del Parco e nel nuovissimo Palastudio.