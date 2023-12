Cile, bocciata anche la seconda proposta di nuova Costituzione

Santiago del Cile, 18 dic. (askanews) - Gli elettori cileni hanno bocciato, per la seconda volta in poco più di un anno, il progetto di nuova Costituzione che avrebbe sostituito la Carta fondamentale dell'era del generale Pinochet. Stando ai risultati ufficiali diffusi dal Servizio elettorale, il 55,75% degli elettori ha votato "no", mentre il 44,25% che si è espresso a favore del nuovo testo.

Erano oltre 15 milioni i cileni chiamati a esprimersi sulla nuova legge fondamentale, più conservatrice rispetto al testo bocciato nel settembre 2022.

"Il nostro Paese andrà avanti con l'attuale Costituzione, perché dopo due proposte costituzionali sottoposte a referendum nessuna è riuscita a rappresentare o a unire il Cile nella sua bella diversità" ha detto il presidente Gabriel Boric che ha escluso si torni alle urne per una terza consultazione, sottolineando che il paese ha altre priorità.

La revisione della Costituzione dell'era Pinochet (1973-1990), ritenuta un freno alle riforme sociali, era stata avviata dopo le poteste di piazza del 2019 contro le disuguaglianze.