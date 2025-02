Washington, 8 feb. (askanews) - LA USAID, l'agenzia federale americana per gli aiuti internazionali, datrice di lavoro di oltre 10mila persone, è stata chiusa dall'amministrazione Trump nel giro di due giorni lasciando sospesi migliaia di programmi in giro per il pianeta. A Washington, capitale americana, le lettere del nome dell'agenzia sono state staccate dalla facciata del palazzo che ne era la sede e dai cartelli circostanti.