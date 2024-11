Champs-Élysées a Parigi brillano con le luci di Natale

Parigi, 25 nov. (askanews) - Le luci di Natale fanno brillare gli Champs Elysées. A Parigi domenica sera 24 novembre sono state accese le luci di Natale. Migliaia di spettatori tra turisti e parigini si sono radunati lungo la strada per assistere all'illuminazione del "viale più famoso del mondo" in vista delle festività natalizie nella città della luce. Tony Estanguet, organizzatore capo delle Olimpiadi di Parigi 2024, ha dato il via alle illuminazioni natalizie per segnare l'inizio della stagione delle feste.