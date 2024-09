Cernobbio, la premier Meloni assiste al passaggio delle Frecce Tricolori

Cernobbio (Co), 7 set. (askanews) - La premier Giorgia Meloni ha assistito dal balcone di Villa d'Este a Cernobbio, sul lago di Como, dov'è in corso il Forum Ambrosetti, al sorvolo coi i fumi della Pattuglia Acrobatica Nazionale (Pan) dell'Aeronautica Militare "Frecce Tricolori".

Appena conclusa la sua intervista davanti alla platea di imprenditori e top manager, Meloni si è affacciata dal balcone al primo piano per

assistere al passaggio degli aerei. Dopo un saluto a fotografi, giornalisti e operatori assiepati davanti all'ingresso li ha invitati a guardare in cielo "che è più bello!".

La Pan è appena rientrata dal North America Tour 2024 (Nat), una tournée in Canada e Stati Uniti, dove mancava da 32 anni, per portare il saluto dell'Italia alla comunità italoamericana che vive oltreoceano, nell'ambito delle celebrazioni per il Centenario dell'Aeronautica Militare.