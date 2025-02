Cento anni di Treccani, una mostra e la cerimonia con Mattarella

Roma, 21 feb. (askanews) -Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia per celebrare i cento anni dell'Istituto della Enciclopedia italiana Treccani e ha visitato la mostra "Palazzo Treccani", inaugurata a Roma presso la sede dell'Istituto.

Un museo immaginario per conoscere la Treccani, per promuovere la partecipazione attiva dei visitatori e accompagnarli alla scoperta del patrimonio del sapere tra testi, immagini, video, oggetti e opere che dialogano tra loro, per aiutare a comprendere al meglio la complessità del mondo che ci circonda e il concetto di cultura, guardando al passato e al futuro. Il presidente di Treccani Carlo Ossola e il direttore generale Massimo Bray hanno ripercorso la storia dell'Enciclopedia italiana, dalle origini fino all'attuale approdo al digitale. Presenti tra gli altri, il presidente della Corte costituzionale Giuseppe Amoroso e il ministro della Cultura Alessandro Giuli.

"Le enciclopedie - ha detto il presidente Ossola, rammentando il discorso del Capo dello Stato all'Università di Marsiglia - allontanano le pareti dell'ignoranza e del pregiudizio"; e sul ruolo dei libri nella società ultra tecnologica di oggi, ha aggiunto: "Si legge di meno ed è un gran peccato ma i libri non spariranno perché rimarrà la qualità. Pensiamo solo al periodo più drammatico della storia europea, finisce la grande civiltà romana e arrivano i barbari, eppure sono bastati pochissimi monasteri che hanno continuato a copiare e copiare i testi, e poi è arrivato Carlo Magno dopo altri tre secoli e ha ridiffuso tutta questa cultura in Europa, però bisogna avere la tenacia".

Il ministro della Cultura Giuli ha ricordato come Treccani continui dopo cento anni nella sua missione enciclopedica di armonia e concordia universale: "Attraverso uno splendido rapporto tra la cultura analogica dei libri e quella digitale come si può vedere in questa bellissima mostra".