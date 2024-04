Cdp Venture Capital: 8 mld gestiti al 2028 per campioni nazionali

Milano, 8 apr. (askanews) - Modellare il futuro investendo in startup promettenti e fondi di fondi dedicati all'innovazione. Cdp Venture Capital ha presentato il suo piano al 2028: con Shaping Future, la Sgr punta ad arrivare a otto miliardi di risorse gestite in cinque anni, un miliardo è destinato all'intelligenza artificiale e il focus è tutto sui sette settori industriali ritenuti strategici per il futuro del Paese. Agostino Scornajenchi, amministratore delegato di Cdp Venture Capital, ha presentato le prospettive di crescita della società a Milano: tra gli obiettivi triplicare le startup in portafoglio alla fine del piano.

"Puntiamo agli 8 miliardi perché 8 miliardi è la misura minima che serve per abilitare la crescita tra lo 0,1% e lo 0,3% del pil che è la media europea e che è il target a cui puntiamo alla fine del piano. Abbiamo deciso di concentrarci maggiormente su quelli che riteniamo essere i settori più importanti per lo sviluppo del mercato e per l'economia di domani. I settori sono sette, anzi sei più uno: IndustryTech, InfraTech & Mobility, AgrifoodTech, CleanTech, Aerospazio, Lifescience e l'Intelligenza artificiale".

Proprio l'intelligenza artificiale raccoglierà buona parte delle risorse, con due strumenti di investimento. "Un intervento complessivo da un miliardo di euro, di cui 500 milioni investiti su un fondo proprio dedicato alla tecnologia dell'Ia e 500 milioni che saranno co-investiti dagli altri fondi che saranno profondamente impattati da questa nuova tecnologia".

Le risorse sull'Ia verranno distribuite tra il trasferimento tecnologico, che potrà contare su 120 milioni di euro, e il sostegno alle startup esistenti, per le quali sono pronti 580 milioni. Un tesoretto da 300 milioni è poi per operazioni speciali. "Abbiamo un silver bullet da 300 milioni di euro per una, due o tre operazioni di concentrazione. Dobbiamo supportare il nostro sistema in modo tale che faccia nascere un campione nazionale dell'intelligenza artificiale, dobbiamo fare massa critica su questo ambito e questa fase specifica di investimento sul nostro comparto large venture sarà dedicata a questo".