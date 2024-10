CDP, in arrivo a ottobre la nuova edizione della Lounge

Roma, 1 ott. (askanews) - Sostenere crescita, innovazione e internazionalizzazione delle imprese è sicuramente uno dei pilastri dell'attività di CDP. È con questa consapevolezza che è stata ampliata l'offerta alle aziende affiancando ai tradizionali strumenti di supporto finanziario, anche prodotti dedicati allo sviluppo del capitale umano e alla crescita delle imprese sul mercato domestico e internazionale, due condizioni necessarie per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Per questi motivi, Cassa Depositi e Prestiti ha lanciato vari programmi di formazione rivolti alle PMI e alle Mid-Cap italiane, in particolare: la Lounge CDP-SIMEST-ELITE. Il successo dei corsi precedenti e i risultati tangibili del consolidamento e della crescita delle imprese, hanno portato CDP, insieme agli altri partner, a lanciare la nuova edizione a ottobre.

Vincenzo Paolo Carbonara, Head of Finanza Alternativa di CDP:

"Nel 2023 è stata lanciata una prima edizione della Lounge, a cui hanno partecipato 18 imprese, selezionate da CDP per il loro potenziale, un solido modello di business e una chiara strategia di crescita. In seguito al riscontro positivo delle aziende sul programma si è deciso quest'anno di lanciarne una seconda edizione che vede CDP, SIMEST ed ELITE insieme come partner dell'iniziativa per sostenere la crescita delle imprese. In particolare, le aziende partecipanti saranno accompagnate in un percorso di 24 mesi durante i quali avranno la possibilità di accedere a diversi servizi: Training e coaching dedicate al top management focalizzati principalmente sulle tematiche di Strategia, Finanza, Export e Internazionalizzazione; Affiancamento per identificare attraverso sessioni di assessment dedicate le priorità strategiche dell'impresa, indirizzabili attraverso il supporto di partner/advisor o contenuti di approfondimento; Possibilità di ricevere un supporto specifico di SIMEST sul piano d'internazionalizzazione d'impresa; Accompagnamento sul mercato dei capitali, accedendo a nuova liquidità con strumenti di raccolta, sia lato debito che equity, per supportare i piani di crescita delle aziende. Ancora, Networking accedendo all'ecosistema di ELITE che oggi conta oltre 1.400 aziende da 23 Paesi, con opportunità di business e connessioni con imprenditori, advisor ed investitori".

Tra le aziende che hanno beneficiato di questo percorso c'è infatti proprio la Mastelli. Silvia Catarini, CFO di Mastelli:

"Siamo un'azienda biofarmaceutica, ci occupiamo da più di 70 anni di rigenerazione cellulare. Siamo con le mie sorelle alla terza generazione, cercando di mantenere la forte vocazione scientifica dell'azienda, scelta che ci ha portato da 10 a 30 milioni di fatturato e nell'ultimo anno puntiamo a quasi 40 milioni di euro nel 2024".

Un esempio che dimostra come anche grazie al percorso svolto le imprese che hanno partecipato alla prima edizione della Lounge hanno raggiunto una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e delle aree di miglioramento con particolare riferimento a strategia, governance e finanza a supporto della crescita.