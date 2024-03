Cateno de Luca: "Sud Chiama Nord contro il centralismo di Stato e Ue"

Roma, 21 mar. (askanews) - "Oggi si sta compiendo la profezia del Sud che chiama e del Nord che risponde e quello che già Umberto Bossi il 22 settembre scorso, quando ci siamo incontrati, ha avuto modo di apprezzare. Federalisti e contro il centralismo dello Stato ma anche contro questo centralismo liberticida dell'Unione europea": lo ha affermato il leader di Sud Chiama Nord, Cateno De Luca, a margine di una conferenza stampa alla Camera, dove ha presentato il nuovo partito in vista delle elezioni europee in programma l'8 e il 9 giugno, a cui hanno aderito Capitano Ultimo, i Civici di Sergio Pirozzi, Rassemblement vald tain e il il Popolo Veneto dell'ex leghista Roberto Castelli. Presidente di "Sud Chiama Nord" è Laura Castelli, ex viceministra dell'Economia ed ex M5s.

"Parto dal presupposto di chi è più leghista dei leghisti e chi ovviamente si è sentito tradito oggi dalla Lega di Matteo 'Verdini' possa discutere solo con noi, noi siamo federalisti da sempre, non è la nostra una scelta di opportunismo", ha sottolineato.

"Noi siamo contro la mafia, le mafie, i mafiosi. A differenza di Matteo Renzi, che sta cercando di chiudere l'accordo con Cuffaro, praticamente l'ha chiuso, ma Cuffaro gli ha detto mi candido io se no non se ne fa nulla e ora Matteo Renzi è in difficoltà", ha aggiunto.

"Capitano Ultimo è il simbolo di questo messaggio, è con noi, vogliamo allontanare anche le mele avvelenate che qualcuno vorrà tentare di lanciarci", ha concluso.