Cannes, Naomi Campbell protagonista del secondo red carpet

Roma, 16 mag. (askanews) - Star sul red carpet del Festival di Cannes, che entra nel vivo con uno dei film più attesi, "Furiosa: A Mad Max Saga", Fuori Concorso. In passerella fan e fotografi impazziti per Iris Mittenaere, modella francese, vincitrice anche di Miss Universo, con un abito nero con trasparenze e applicazioni di foglie d'oro. Tra le più ammirate anche le giurate Greta Gerwig ed Eva Green, la prima in rosso, scollatissima, la seconda in nero.

Poi è arrivata anche la Venere nera, Naomi Campbell, a rubare la scena, abito nero glitter con bretelline di perle e gonna effetto vedo-non vedo. Una top model per cui il tempo sembra essersi fermato, 53 anni e un aspetto da ragazzina che ha lasciato tutti senza fiato.