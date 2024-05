Cannes, Cate Blanchett sfoggia abito con colori bandiera palestinese

Roma, 21 mag. (askanews) - L'attrice australiano-americana Cate Blanchett sfila sul tappeto rosso del 77esimo festival di Cannes per la proiezione di "The Apprentice" sfoggiando un lungo abito che rivela i colori della bandiera palestinese: esternamente la stoffa appare nera davanti e bianca dietro, mentre la star gioca con lo spacco della gonna e solleva la fodera davanti ai fotografi per mostrare il verde, terzo colore che compone le bande orizzontali del vessillo palestinese. Mancherebbe il triangolo rosso, ma quello probabilmente fa già parte del tappeto.