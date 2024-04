Calenda: Stati Uniti d'Europa? Lista solo di scopo, non convince

Roma, 17 apr. (askanews) -"Il programma della lista Stati Uniti d'Europa dove l'ha trovato? Non c'è ancora. La nostra non è una lista di scopo ma una lista politica fatta da persone che andranno nello stesso gruppo al Parlamento europeo e continueranno a lavorare insieme. In quella lista, invece, ognuno andrà per conto suo il giorno dopo le elezioni: chi in Renew, chi nei Socialisti, chi nei Popolari". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, presentando all'associazione della Stampa estera la lista "Siamo europei" e rispondendo a una domanda sul perché un elettore dovrebbe votare la sua lista invece di quella ideata da Emma Bonino, Matteo Renzi ed altri.

"Quel tipo di lista è un progetto che non convince tanto più se emergono contraddizioni sulla qualità delle persone che ne fanno parte, dirsi europeisti ed esserlo sono due cose diverse", ha concluso.