Calenda: governo immobile su vendita Iveco, serve Golden Power

Roma, 29 lug. (askanews) - "La famiglia Elkann ha venduto Magneti Marelli che era un eccellenza della componentistica, Comau che era un'eccellenza della robotica. Adesso si propone di vendere Iveco agli indiani (di Tata, ndr). Il governo non sta facendo niente. Ci sono in ballo 12.000 posti di lavoro. E' un'altra conferma che quello che sta facendo Elkann è semplicemente fuggire dall'Italia". Così Carlo Calenda, leader di Azione a margine di una conferenza stampa alla Camera dei deputati. "A nessuno gliene frega nulla, nessuno ne parla. Noi abbiamo chiesto al governo di bloccare l'iniziativa con la Golden Power e di farlo subito e magari di farsi informare perché se no vuol dire che proprio non contano niente", ha aggiunto.