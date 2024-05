Calcio, Gasperini: Bayer Leverkusen è una squadra ben organizzata

Dublino, 21 mag. (askanews) - Ultimo allenamento di rifinitura a Dublino per l'Atalanta alla vigilia della finale di Europa League, la squadra di Gian Piero Gasperini sogna il trofeo che coronerebbe un ciclo d'oro battendo il Bayer Leverkusen.

"È una squadra molto ben organizzata, al di là della qualità dei singoli, con soluzioni varie, non solo in attacco. È una squadra duttile, che si difende molto bene e riparte molto bene: vale tutti i risultati che ha fatto, dovremo fare una prestazione molto precisa, molto attenta, dovremo avere anche noi una grande precisione come organizzazione. Poi è chiaro che è una partita, come sempre nelle finali, nella quale bisognerà portare gli episodi dalla propria parte".

Il gioco espresso dal Leverkusen mette soggezione o stimolo: "Noi dobbiamo avere grande rispetto e grande conoscenza di questa squadra, con le italiane ti confronti molte volte e con le straniere molto meno. Col Bayer ci siamo incontrati due anni fa, ma questa è una squadra diversa. Non hai l'abitudine al confronto: quando giochi due partite, andata e ritorno, ti puoi fare un'esperienza anche migliore. Quando giochi una finale secca devi essere bravo ad adattarti e capire come contrapporsi".

"Io personalmente sono dispiaciuto dell'assenza di De Roon, per il valore in campo del giocatore e perché meritava una finale. Ha dato tantissima all'Atalanta, dispiace debba perdere proprio la partita più importante. Non è facile, quando giochi per tre mesi ogni tre giorni, poterti esprimere sempre al massimo: abbiamo giocato tantissime gare, molte in modo positivo, c'è rimasto il rammarico della partita contro la Juventus alla quale siamo arrivati non al meglio delle nostre prestazioni. Però adesso c'è un'altra gara, un'altra finale, un'altra coppa. Non abbiamo alibi".