Calcio, FIFA, Platini e Blatter assolti in appello dalle accuse di frode

Muttenz (Svizzera), 25 mar. (askanews) - Dopo quasi un decennio di indagini e un'assoluzione in primo grado, Michel Platini e l'ex presidente della Fifa Sepp Blatter sono stati nuovamente assolti dalla Corte d'appello di Muttenz, in Svizzera, dalle accuse che nel 2015 avevano impedito all'ex fantasista della Juventus di candidarsi alla guida del calcio mondiale.

"Sono molto emozionato in questo momento, sono contento per me, la mia famiglia e tutti quelli che mi hanno sostenuto e posso dirvi che la vita continua", ha detto dopo l'assoluzione Blatter.

"Sono felice perché il caso è chiuso. La persecuzione della FIFA e di alcuni procuratori svizzeri degli ultimi 10 anni è completamente finita, la storia è semplice mi hanno impedito di diventare presidente della FIFa. Quindi adesso possiamo passare ad altre cose", ha aggiunto Platini.

A inizio marzo, la procura aveva chiesto una pena detentiva di un anno e otto mesi con la condizionale per i due ex massimi dirigenti di Uefa e Fifa accusati di truffa, falso in documenti e gestione infedele per presunte irregolarità nelle assegnazioni dei mondiali di calcio in Russia e Qatar.