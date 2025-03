In questa edizione: Starmer: Putin dimostri serietà sulla pace, Zelensky nomina team negoziale per la pace, Maltempo, allerta rossa per Valdarno Inferiore, Campi Flegrei, nuova scossa di magnitudo 3.9, Femminicidio Pavia, il compagno ha confessato, Serie A, esame Como per il Milan.